Минск, , 16:19 — REGNUM «Ясно, что такое Польша в ЕС. Под зонтиком американцев находится. Они проблем доставляют Евросоюзу не меньше, чем нам поляки, руководство Польши. И они давят на Европейский союз, заявляя о том, что мы выстраиваем какую-то гибридную атаку против Европейского союза», — заявил 27 сентября Александр Лукашенко на совещании с генералитетом Белоруссии.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко «в очередной раз отверг подобные обвинения, назвав их чепухой» и «подчеркнул, что сами страны Запада виноваты в возникшем миграционном кризисе». Заочно споря с ними, руководитель постсоветской республики сказал: «Вы их туда звали. Вы разорили там эти страны. Вы — первопричина того, что люди бегут от войны на Запад».

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Лукашенко уверен, что переправкой нелегальных мигрантов в Западную Европу занимается «международная банда», которая перевозит людей из разорённых стран и через Средиземное море, и через Белоруссию. Он рассказал, как эта схема работает на белорусском направлении: «Там организовывают этих людей, финансируют отчасти. Самолетами они летят сюда, пользуются безвизовым режимом, который у нас существует. Здесь их тоже принимают соответствующие люди, ведут на границу, перебрасывают туда. А там — в Польше, Литве и других странах — самые бандюганы сидят, которые их принимают в Польше, к примеру. И отправляют дальше в Германию. Они же не в Польшу идут. Они идут в Германию, Францию, отчасти в Великобританию. Для них границ нет».

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Он напомнил отказывающимся с ним общаться западным политикам неизменность своей позиции, заявив: «И я уже открыто сказал: вы против нас развернули гибридную войну, вы против нас ведете санкционную войну, и вы что, хотите, чтобы мы вас защищали здесь? Так не будет. Пусть там борются с теми, кто не нужен в Польше или в Литве».

«Короче, гуманитарная катастрофа на границе. Ввели чрезвычайное положение соседи и никого туда не пускают. Чтобы никто не знал, как там умирают люди», — поведал Лукашенко генералам, ответственным за безопасность (в том числе и на границе).

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