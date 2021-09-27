Старый Оскол, Белгородская область, 27 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Подробности задержания подозрительного мужчины у филиала Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе в Старом Осколе 27 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по Белгородской области.

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На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта на улице Ленина. На месте был задержан 41-летний уроженец Омска, который при попытке скрыться «выкинул на землю предмет, конструктивно схожий с пистолетом». Мужчину доставили в отдел полиции, выброшенный им предмет отправлен на экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, в вузе заявили, что посторонний мужчина в состоянии опьянения пытался войти в жилой дом рядом с главным корпусом. Занятия в университете продолжили после беседы с психологом.