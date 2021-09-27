Калуга, 27 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял сегодня, 27 сентября, участие в заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Энергетика», которое прошло в режиме видеоконференции. На встрече обсуждались задачи российских субъектов по подготовке экономики к работе в условиях низкоуглеродного развития. В работе комиссии приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, главы регионов, которые возглавляют комиссии Госсовета по энергетике, инвестициям, промышленности, а также по экологии и природным ресурсам.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужская область заинтересована в развитии секвестрационной отрасли

Отмечалось, что Евросоюз намерен ввести углеродный налог, который может существенно повлиять на конкурентоспособность российских предприятий. Поэтому по поручению президента России в стране возрастет доля предприятий, использующих «зеленые» технологии, снижающие выбросы парниковых газов. Вместе с тем Россия благодаря богатейшим природным ресурсам является экологическим донором планеты. Именно поэтому в числе важнейших задач — разработка методики расчета углеродного баланса. С этой целью по поручению президента России реализуется проект по созданию сети карбоновых полигонов. На них изучают климатически активные газы, в том числе с помощью космических и беспилотных летательных аппаратов проводят измерение эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами. В перспективе эти технологии будут востребованы для защиты экономических интересов России в переговорах с странами Евросоюза.

В своем выступлении губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что более года назад в регионе были созданы первые в стране карбоновый полигон на территории в 600 га и карбоновая ферма на площади 145 га. На них проводятся не только измерения углеродного баланса, но проходит апробация технологий увеличения поглощения углекислого газа и низкоуглеродного земледелия.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужская область заинтересована в развитии секвестрационной отрасли

Глава региона подчеркнул: «Мы заинтересованы в развитии секвестрационной отрасли на территории региона. Сегодня подбираем перспективные участки сельхозугодий и лесных массивов. Предварительно это 1500 га. В перспективные планируем в полной мере использовать свои естественные преимущества для того, чтобы продавать верифицированные углеродные единицы».

Владислав Шапша предложил ускорить разработку национальной нормативной базы по климатическим проектам. В частности, включить их реализацию в перечень разрешённых способов использования земель сельскохозяйственного назначения.