Львов, Украина, 27 сентября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Во Львове прошла первая в истории Украины операция, во время которой успешно пересадили лёгкое. Операцию провели польские и украинские врачи, обучавшиеся трансплантологии в Польше. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Сообщается, что украинские и польские специалисты незадолго до операции прошли обучение по трансплантации в Силезском кардиологическом центре в Забже (Польша).

Руководитель Силезского кардиологического центра в Забже, профессор Мариан Зембала заявил журналистам, что совместная операция является «символом польско-украинского примирения и добрососедства».