Тверь, 27 сентября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Число запросов на отдых в Тверской области в ведущих поисковых системах выросло в два раза. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 27 сентября, во Всемирный день туризма. Туризм для Тверской области является одной из ключевых отраслей экономики.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверская область

«Приоритетным направлением развития Тверской области на ближайшие пять лет остается туризм. Задача — вывести на национальный уровень серию культурных, гастрономических, природных брендов Верхневолжья», — заявил ранее губернатор Игорь Руденя.

В целом за период с 2016 по 2020 годы Тверскую область посетили более 7,7 млн человек, рост турпотока за этот период составил от 8 до 11%. По прогнозам, в ближайшее время туристический поток в Тверскую область вырастет до 2 млн человек в год.

В регионе предпринимаются значительные усилия для развития отрасли, в частности. разрабатываются новые туристские маршруты, проводится их последующее брендирование. Маршрут, получивший статус «брендового», претендует на включение в состав национальных туристских маршрутов. В числе уже «брендированных» маршрутов, действующих в Тверской области маршруты «В Тверскую область по велению души…», «Государева дорога» — он реализуется в партнерстве с Московской, Новгородской и Ленинградской областями.

Ещё один крупный межрегиональный проект с участием Верхневолжья — «Большое золотое кольцо». Соглашение о его развитии было подписано на Петербургском экономическом форуме между Ростуризмом, администрациями и правительствами ряда областей, в том числе Тверской области. В настоящее время маршруты «Большого золотого кольца» направлены на рассмотрение Экспертному совету по внутреннему и въездному туризму при Ростуризме.

Также ведется работа по продвижению туристских маршрутов Тверской области среди организованных и индивидуальных туристов — о них можно узнать на портале welcometver.ru. В сентябре Тверская область представила возможности в сфере туризма на 27-й международной выставке «Отдых Leisure» — главной темой стенда Верхневолжья стали семейные путешествия и туры по обновленному маршруту «Пушкин».