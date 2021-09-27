Сыктывкар, 27 сентября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми скончались 13 ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвой инфекции стал 1741 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном штабе.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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По данным штаба, 26 сентября ковид был диагностирован 227 жителям республики. Лидеры по приросту заболевших — Сыктывкар (+79) и Ухта (+45). Под медицинским наблюдением находятся 8345 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 22 236 случаев COVID-19, 779 человек скончались.