Краснодар, 27 сентября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Почти полторы тысячи человек эвакуированы из здания одной из школ Краснодара после сообщения о минировании днём 27 сентября Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Сообщение о возможном минировании здания школы № 50 по улице Целиноградской Краснодара поступило на адрес электронной почты общеобразовательного учреждения в 13:00 27 сентября.

На место выехали сотрудники полиции, в том числе специалисты кинологической службы. Из здания и прилегающей территории были эвакуированы 1350 учеников первой смены и 105 сотрудников школы.

В настоящее время обследование здания и прилегающей территории завершены, информация о взрывном устройстве не подтвердилась.