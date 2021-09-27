Тбилиси, , 16:08 — REGNUM В Грузии участились случаи давления на членов окружных и участковых избирательных комиссий. Об этом 27 сентября на брифинге заявила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани.

ЦИК Грузии Cesko.ge

«Это попытка нанести урон не только избирательной администрации, но и избирательной среде в целом, и однозначно направленно на потерю доверия людей к избирательной администрации», — сказала Иоселиани.

По её словам, были случаи вторжения на участки, оскорбления членов комиссии, угрозы по телефону и попытки помешать их деятельности. Кроме того, по словам представителя ЦИК, некоторые наблюдатели превышали свои полномочия для провокаций.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны покажут отношение к «Мечте». Если партия наберёт менее 43%, оппозиция будет требовать проведения досрочных выборов в парламент.