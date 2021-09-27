Вашингтон, 27 сентября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Руководство YouTube запретило авторам оспаривать итоги выборов в Соединенных Штатов, а также прошедших парламентских выборов в Германии. Соответствующий скриншот новых правил опубликован на портале Vott.

germany_photography YouTube

«Что недопустимо на YouTube: контент, ставящий под сомнение исход выборов. В эту категорию входят материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты», — говорится в информации для авторов.

Отмечается, что в настоящее время это правило действует в отношении следующих всех прошедших выборов в США и парламентских выборов 2021 года в Германии. При этом данный «список не является исчерпывающим», уточняет руководство видеохостинга.