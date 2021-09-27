Джакарта, 27 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махмуд заявил, что выборы состоятся 15 мая 2024 года, сообщает Kompas.

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«15 мая, по мнению правительства, это очень рационально», — заявил министр, говоря о дате проведения президентских и всеобщих выборов 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по экономическим вопросам Индонезиизаявил, что введенные ограничения по коронавирусу за пределами Явы и Бали продлятся до 4 октября 2021 года.