Тюмень, 27 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 230 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 228 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 27 сентября коронавирусом заразились 61 053 человека, выздоровели 53 197 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 27 сентября в регионе скончались 1937 пациентов с COVID-19 (на 16 человек больше, чем днём ранее).