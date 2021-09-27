Пенза, 27 сентября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Пензенской области в прошлом году туристическим бизнесом занимались 88 фирм. Сфера туризма стала одной из самых пострадавших в результате пандемии. В 2020 году пензенцам продали 9,8 тыс. путевок по России на сумму 293,5 млн рублей и 1,7 тыс. турпакетов по зарубежным странам на 162 млн рублей. Соответствующие данные 27 сентября опубликовал Пензастат.

Из журнальной рекламы Черноморских курортов. 1924 год Внутренний туризм

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Наиболее распространен среди жителей Пензенской области внутренний туризм. Услугами туроператоров воспользовались 16,8 тыс. человек, это на 32% меньше, чем в 2019 году. Пензенцы в основном отправлялись на отдых в Краснодарский край и Крым.

Выехать за рубеж предпочли 4 тыс. человек, что на 81,1% меньше уровня 2019 года. За прошлый год жители региона посетили 37 стран мира, тогда как в 2019 году — 63. Наиболее популярны были поездки в Турцию, Абхазию, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Куба, Танзания, Мальдивы и Доминиканская Республика.

ИА REGNUM напоминает, летом 2021 года в Пензенской области для жителей и гостей предложили новый туристический маршрут, объединивший посещение ведущих литературных музеев и отдых на турбазе.

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