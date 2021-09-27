Варшава, , 16:03 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский 27 сентября заявил в интервью Polskie Radio, что «после майских переговоров Варшавы и Праги по поводу судьбы польской угольной шахты «Турув» чешская сторона начала настаивать на далеко идущих уступках, что может быть признаком политического давления на Варшаву».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Замглавы польского внешнеполитического ведомства заявил, что, «несмотря на достигнутый между Варшавой и Прагой консенсус, Прага неожиданно потребовала сотни миллионов евро, чтобы компенсировать потери чешской стороны».

»Это сумма, которая значительно превышает компенсацию для чешской стороны. Поэтому мы склонны думать, что решение об усилении давления на Польшу имеет политическую подоплеку», — заявил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду. В польском правительстве заявили, что закрытие этой шахты угрожает энергетической безопасности республики, и Варшава не сможет от неё отказаться.

Позже Польша и Чехия приняли решение провести межправительственные переговоры с целью достижения компромисса по поводу работы шахты и последующего отзыва иска Чехии из Суда ЕС. Однако проведение первых этапов переговоров так и не увенчались успехом.

27 сентября состоится очередной тур двусторонних переговоров.