Вологда, 27 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Вологодской области дополнительно развернут 400 ковидных коек. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона заявил губернатор Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы доведем количество мест до 1980, чтобы обеспечить всех заболевших экстренной медицинской помощью в моногоспиталях Вологды, Череповца и Великого Устюга», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области антиковидный режим продлили до конца октября.