Самара, 27 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Трех несовершеннолетних обвинили в угонах автомобилей и кражах в Самарской области. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В автомобиле

По версии следствия, весной 2021 года обвиняемый житель города Нефтегорска 2004 года рождения с подростком 2005 года рождения угнали автомобиль ВАЗ 21 053, стоящий во дворе жилого дома.

«Согласно распределенным преступным ролям младший из обвиняемых обеспечил доступ в салон автомобиля через незапертую водительскую дверь, а второй обвиняемый, в свою очередь, путем соединения электропроводов напрямую привел двигатель в рабочее состояние», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи считают, что фигуранты уголовного дела покатались на автомобиле по городу и оставили его во дворе дома по улице Пионерской.

В материалах уголовного дела также указано, что в мае текущего года фигурант уголовного дела и 15-летний подросток угнали автомобиль ВАЗ 21 093, стоящий на парковке. Следователи считают, что они ездили по городу и селу Семеновка Нефтегорского района, при этом управляли автомобилем по очереди.

По версии следователей, в мае 2021 года 15-летний и 16-летний обвиняемые не раз похищали алкогольную продукцию из магазинов города.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам угона автомобилей и кражи. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.