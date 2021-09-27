Пекин, , 15:55 — REGNUM Двоих задержанных в Китае в конце 2018 года граждан Канады освободили под залог по состоянию здоровья. Об этом 27 сентября сообщает Associated Press со ссылкой на МИД КНР.

Задержание Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

«Двое канадцев, задержанных в конце 2018 года, которым было разрешено вернуться в Канаду в результате обмена заключенными, были освобождены под залог по состоянию здоровья», — говорится в сообщении агентства.

Также утверждается, что представитель китайского МИД дал комментарий по этой ситуации, так как Пекин «стремится преуменьшить связь» между освобождением названных канадских граждан и возвращением в Китай задержанной в Канаде в декабре 2018 года финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Отметим, граждане Канады Майкл Спэйвор и Майкл Ковриг были задержаны в декабре 2018 года по подозрнию в создании угрозы национальной безопасности КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере 24 сентября принял решение прекратить процедуру экстрадиции и освободить из-под домашнего ареста финансового директора, дочь основателя компании Huawei Мэн Ваньчжоу.