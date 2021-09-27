27 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 16:23 — REGNUM Заявление политолога Пола Антонопулоса в преддверии встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 29 сентября о том, что Анкара легко отвернётся от Москвы в случае, если посчитает связи с Западом для себя более выгодными, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 27 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

"Никому нельзя верить! А после смерти пилотов и подавно. Поэтому совершенно непонятно, на что надеются российские власти. Турки даже не скрывают своё истинное к нам отношение», — отмечает Михаил М.

Многие пользователи пришли к выводу, что всем и так должно быть ясно, что Турция не собирается становиться другом России. Об этом говорят претензии Эрдогана на российский Крым, а также убийство российских пилотов.

«А кто сказал, что Турция друг России? Всегда Россия воевала с Османской империей, а Турция грезит восстановить свои «исторические границы». В эти границы, кстати, входят, как Крым, так и Причерноморье! Так что Турция нам не товарищ и не друг», — указывает Сергей Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия просто хочет мирного соседства с Турцией, но Эрдоган не намерен отсиживаться на месте и намерен расширять сферы влияния Анкары.

«Турция нам не друг, а сосед, а Эрдоган просто глава этой страны. Нам не нужна любовь, нам нужно просто партнёрство, но вот здесь большой вопрос: готовы ли турки просто мирно жить по соседству, не создавая нам проблем? Мне кажется, что Эрдоган только и мечтает о том, как бы расширить Турцию на север, но ему пока дипломатия не позволяет», — предполагает Кадария Г.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции Kremlin.ru

«Эрдоган — двуличный лис. Он сам грезит о Крыме, но ругает Россию за то, что она его себе вернула. Кроме того, прежде чем Эрдогану что-то говорить о Крыме, пусть сначала Турция уйдёт из северного Кипра! Сколько лет они его оккупируют? Какое они право имеют нам что-то говорить про Крым в таких условиях?» — задаётся вопросом Геннадий Г.

Часть людей считает, что у России нет выбора, ей приходится выстраивать отношения с Турцией, несмотря на все агрессивные действия Анкары по отношению к нам за последнее время.

«А что делать?! Надо лавировать, протаскивая свои интересы в сложных условиях и на переговорах. У нас умнейший президент, но и ему очень сложно. Невозможно в условиях современной геополитики действовать лобовым методом. Тут нужен кнут и пряник. Быть может, пряника надо значительно больше, нежели кнута», — поделилась своим мнением Людмила Г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

Ряд пользователей указывает на то, что Москву и Анкару также связывают экономические взаимоотношения и ранее заключённые договоры, которые заставляют обе стороны вести дипломатический диалог, не скатываясь в конфликт.

«Эрдоган Москве, конечно, не друг, но АЭС за свой счёт для Турции мы, так или иначе, доделаем. Власти российские опасаются того, чтобы портить отношения с султаном. У нас с ним и без того хрупкие отношения», — считает Def T.

Напомним, 26 сентября политолог Пол Антонопулос в преддверии встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 29 сентября написал в своей статье для портала InfoBrics о том, что Анкара легко отвернётся от Москвы в случае, если посчитает связи с Западом для себя более выгодными.