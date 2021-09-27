Берлин, , 16:00 — REGNUM Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) готов сформировать правящую коалицию в Германии с либералами и «зелёными». Об этом кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Армин Лашет заявил 27 сентября на пресс-конференции.

Армин Лашет Olaf Kosinsky

«Мы готовы к переговорам о так называемой коалиции «Ямайка», — сказал Лашет.

«Ямайкой» именуют коалицию ХДС/ХСС, либеральной Свободной демократической партии и «Зелёных» за их чёрный, жёлтый и зелёный цвета, совпадающие с цветами ямайского флага.

По словам Лашета, консерваторы показали на выборах в бундестаг неудовлетворительный результат — их обошла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Политик признал, что отчасти лично отвечает за такой итог.

Как сообщало ИА REGNUM, на парламентских выборах в Германии 26 сентября победила СДПГ с результатом 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС набрал 24,1% голосов, заняв второе место.

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