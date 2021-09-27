Минск, 27 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. На украинском направлении у Белоруссии открывается второй фронт. Об этом 27 сентября в Минске заявил Александр Лукашенко, принимая генералов с докладом о ситуации на государственной границе.

Шилов Иван Лукашенко

Лукашенко на телекамеру сообщил об открытии на Украине учебно-тренировочных лагерей по подготовке работы «по Белоруссии». По его словам, обучают в этих лагерях не только белорусских диссидентов и оппозиционеров — «беглых», как их называет руководитель постсоветской республики.

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Он также сообщил об обнаружении украинскими пограничниками в приграничных с Белоруссией районах схронов с оружием. При этом Лукашенко отметил: «Если эти тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тащить к нашей границе. Они бы спрятали где-нибудь в другом месте. Ясно, мы видим признаки неприличных действий в отношении Белоруссии. Об этом уже немало сказано».

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