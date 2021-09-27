Пермь, 27 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Пермском крае 27 сенятяря произошел смертельный несчастный случай при ремонте моста через реку Полазна, сообщает Государственная инспекция труда в регионе.

Pixabay.com Знак «Ремонт дороги»

По данным ведомства, автомобильный крае перевернулся и упал с моста. Машинист (работник АО «Уралмостострой» Мостоотряда № 123) погиб.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются. «По результатам расследования несчастного случая будут приняты меры административного характера и направлены материалы в следственные органы», — отметили в инспекции.