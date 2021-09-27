Кострома, 27 сентября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Владельца Костромской верфи Батыра Кербабаева могут признать банкротом. Об этом со ссылкой на базу данных Арбитражного суда Московской области сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://kwharf.ru Строительство корпуса танкера

Соответствующее заявление в суд направило АО «Кранбанк», в котором предприниматель ранее брал кредит в размере 150 млн рублей. Интересы финансовой организации по причине её банкротства представляет конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов.

Кредитор просит суд признать Кербабаева банкротом и ввести в отношении должника процедуру реструктуризации долгов. Первое заседание по этому делу назначено на 26 октября 2021 года.

Напомним, сейчас в регионе решается судьба одного из старейших судостроительно-судоремонтных предприятий России — Костромской верфи. В 2017 году акционерное общество заключило престижный контракт на строительство нефтеналивных танкеров для фирмы «Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.» (Нидерланды).

Позднее, 1 июня 2021 года АО было признано банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. Чтобы продолжать сотрудничество с Нидерландами владелец верфи образовал одноименное общество с ограниченной ответственностью, переведя в него кадровые и технические ресурсы. До настоящего времени верфь успела построить и спустить на воду 6 корпусов танкеров для иностранцев. Два из них были построены акционерным обществом, четыре заказа на его производственных мощностях, взятых в аренду, выполнило ООО.

В настоящее время совокупная сумма долгов предприятия превышает 220 млн рублей, голландские партнёры приостановили поставку заказов на верфь. В случае, если суммы с продажи производственных мощностей предприятия не хватит для выплаты долгов, владельцу верфи придётся «гасить» их за счёт своего имущества.