Ташкент, 27 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В предстоящие пять лет Самарканд и Наманган станут городами-миллионниками. Об этом говорится в опубликованной предвыборной программе кандидата в президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Будет также построен ряд массивов города Новый Андижан на 450 тысяч жителей», — говорится в документе.

«На основе программы реновации в городах вместо старых домов появится современное жилье площадью свыше 19 млн квадратных метров, на новых массивах планируется расселить более 275 тысяч семей», — отмечается в документе.