Москва, 27 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. У России не будет проблем с наращиванием производства колбасных изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов, отвечая на вопрос о том, могут ли в РФ вырасти цены на эту продукцию из-за роста ее экспорта.

Колбаса

«Заметного роста цен на колбасные изделия на внутреннем рынке опасаться не стоит, — сказал Рамазанов. — Российский рынок колбасных изделий насыщен сырьем. В частности производство свинины, которая является основным сырьем для производства колбас, особенно вареных колбасных изделий, в последние годы имеет устойчивую тенденцию роста. Поэтому проблем для наращивания производства, в том числе для увеличения экспорта, у российских производителей нет. Кроме того, рост экспорта происходит на фоне устойчивого сокращения потребления колбасных изделий населением в пользу свежего мяса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамазанов заявил, что рост экспорта колбасы не нужно воспринимать как устоявшуюся тенденцию.