Москва, 27 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В России полноценного рынка газа пока что не существует, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Gazprom.ru Газпром

«В 2020 году спрос на газ был равен 460,5 млрд кубометров, а на бирже было реализовано лишь 16 млрд кубометров.

При этом 12,5 млрд кубометров из этих 16 реализовал Газпром, хотя пару лет назад правительство и пыталась ограничить долю газового гиганта на биржевых торгах.

Сейчас биржа работает не как место, где происходит полноценное ценообразование и торги газом, а лишь как площадка, где потребители могут купить дополнительные объёмы, которых им по тем или иным причинам не хватает.

Основная же часть природного газа Газпромом реализуется по регулируемым государством ценам. Текущая рекомендация Федеральной антимонопольной службы (ФАС), вероятно, связана с последствиями аварии на Уренгойском заводе в августе.

Тогда Газпрому пришлось обнулить поставки, и на рынке возник временный дисбаланс и рост цен. Рекомендация ФАС по увеличению объёма продажи газа на бирже призвана устранить этот дисбаланс.

При этом влияния на акции Газпрома внутренний рынок газа, конечно, не оказывает в виду своих малых масштабов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС России рекомендует российской госкорпорации Газпром увеличить объёмы реализации природного газа на бирже.

Читайте также: ФАС рекомендовала «Газпрому» увеличить объёмы реализации газа на бирже