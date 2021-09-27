Гавана, 27 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поблагодарил певца Сильвио Родригеса за жест солидарности в виде пожертвования средств, вырученных с его последнего концерта в Мадриде. Соответствующую запись Диас-Канель сделал в своём аккаунте в Twitter.

Kremlin.ru Мигель Диас-Канель

«Наконец-то Сильвио спел в Мадриде. Мы получили очень трогательные отзывы о концерте; поклонники Сильвио наверняка знают, о чем я говорю. Мы узнали, что он пожертвует вырученные средства на покупку лекарств для страны. Еще раз спасибо вам за вашу музыку», — написал Канель.

Накануне Сильвио Родригес закрыл празднование столетия Коммунистической партии Испании в мадридском городе Ривас-Васиамадрид. Ранее в тот же день певец объявил, что средства, вырученные от этого и предстоящего концерта, который состоится в мадридском центре Wizink 2 октября, будут переданы в фонд Medicuba-Spain для приобретения лекарств.

Согласно сайту Cubadebate, средства будут использованы для закупки антибиотиков, жаропонижающих и противовоспалительных препаратов для системы здравоохранения острова.