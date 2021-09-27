Тула, 27 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Смерть 74 пациентов с COVID-19 подтверждена в Тульской области за неделю с 21 по 27 сентября, об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства региона 27 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за неделю в Тульской области подтверждено 788 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 54 259 случаев заболевания. Ни одного случая заражения коронавирусом за 21−27 сентября не выявили в Каменском, Куркинском, Одоевском районах.

Выздоровел за неделю 751 житель региона, а с начала пандемии — 46 578 человек. Скончались за неделю 74 пациентов в возрасте от 39 до 95 лет, всего ковид унёс жизни 2 989 жителей Тульской области.