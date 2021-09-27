Москва, 27 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. То, что Россия за восемь месяцев 2021 года смогла более чем на 30% нарастить экспорт колбасных изделий, не стоит воспринимать как устоявшуюся тенденцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Колбаса

«Рост экспорта российских колбасных изделий более чем на 30% за восемь месяцев 2021 по сравнению с соответствующим периодом 2020 не стоит воспринимать как устоявшуюся тенденцию. В основном на рост повлияли нестабильность и значительная волатильность рынка продовольствия в период нынешнего кризиса, обусловленного пандемией. Вероятнее всего, по мере стабилизации ситуации мирового рынка на рынке продовольствия, в том числе колбасных изделий, произойдет некоторая коррекция. Темпы роста экспорта колбасных изделий станут значительно ниже», — сказал Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ вырос спрос на заменители мяса и молока.