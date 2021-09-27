Медынь, Калужская область, 27 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии № 4 УФСИН России по Калужской области. Он подозревается в получение взятки в крупном размере. Об этом 27 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Взятка в 300 тыс. рублей

По версии следствия, начальник колонии взял взятку в размере 300 тысяч рублей и обеспечил получение осужденным запрещенных предметов, в том числе мобильного телефона, предупреждал об обысках, не наказывал его за нарушение порядка. Начальник исправительной колонии был задержан с поличным. В ходе осмотра его автомобиля обнаружены и изъяты 300 тысяч рублей.

Следователем начальник колонии задержан на 48 часов. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.