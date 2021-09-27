Вологда, 27 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности, введенный на Вологодчине в связи с пандемией коронавируса, продлен до конца октября. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона заявил губернатор Олег Кувшинников, передает кореспондент ИА REGNUM.

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Он отметил, что в регионе выросла и заболеваемость ковидом, и смертность.

«На сегодня 1398 человек в Вологодской области находятся на госпитализации в монопрофильных госпиталях. Рост к началу июня этого года — в пять раз. А значит, именно сейчас болезнь протекает особенно сложно», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 22 236 человек, скончались 779 ковид-пациентов.