Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Территорию выставочного комплекса «Ленэкспо», в ряде павильонов которого сейчас развернут временный инфекционный госпиталь для лечения COVID-19, начали готовить к будущей застройке жильём.

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь в пятом павильоне «Ленэкспо»

Как сообщает 27 сентября «Деловой Петербург», городской комитет по градостроительству и архитектуре разрешил жилую и гостиничную застройку участка на Большом проспекте Васильевского острова, 103, где расположен «Ленэкспо».

«В мае нынешнего года на участке уже была произведена археологическая разведка <…> июне-июле проводились инженерно-геологические изыскания, в ходе которых пробурили 83 скважины», — отмечает «ДП».

Новым собственником участка «Ленэкспо», вместо контролируемого Газпромом АО «Экспофорум», стали владельце паёв закрытого инвестиционного фонда «Зенит-М». Фонд создан в марте 2021 года, управляется московским ООО «УК «Меркури кэпитал траст», которое зарегистрировано на трёх частных лиц. Договоры доверительного управления действуют до марта 2036 года. «Как и в случае с офшорными фирмами, конечных владельцев при такой схеме быстро определить затруднительно», — отмечает деловое издание.

По данным городского оперштаба, в настоящее время в госпитале «Ленэкспо» находится 202 пациента. Впервые госпиталь был открыт в мае 2020 года, закрыт в феврале 2021 года. С 21 мая 2021 года госпиталь снова принимает пациентов с COVID-19.