Белград, , 15:50 — REGNUM Совместные учения России и Сербии «Славянский щит» пройдут на сербской территории в середине октября. В них примут участие комплексы «Панцирь-С» из России, сообщает 27 сентября источник в военных кругах.

ЗРПК «Панцирь-С» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Такие учения ПВО уже проходили в Сербии в 2019 году. Тогда в совместных манёврах впервые за пределами РФ участвовали подразделения зенитного ракетного комплекса С-400.

«Учения ПВО «Славянский щит» пройдут на территории Сербии с участием российских «Панцирей» в середине октября», — сообщил источник ТАСС.

К учениям 2019 года со стороны России, как сообщало ИА REGNUM, привлекались зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», а со стороны Сербии — комплексы «Нева-М1Т» и «Куб-М». После учений власти Сербии закупили у России комплексы «Панцирь-С1».

Читайте также: На Кубани стартует российско-пакистанское учение «Дружба-2021»