Москва, , 15:44 — REGNUM Итоги выборов в германский бундестаг показали, что современная западная политика переживает кризис. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил кандидат политических наук Борис Кагарлицкий.

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«Все партии, по большому счету, не очень сильно отличаются друг от друга. При этом все они в той или иной мере скомпрометированы, — сказал эксперт. — И реальные альтернативы внутри самих партий гасятся партийным аппаратом. И социал-демократы, и «зеленые», и левые должны друг от друга отличаться. Но те партийные элементы, которые настроены на проведение собственной идеологически интересной политики, гасятся аппаратом своих партий, поскольку партийный аппарат исходит из совершенно другой логики. Он исходит из логики адаптации к запросам экономических правящих кругов, а с другой стороны, к некоему усредненному избирателю, которого на самом деле не существует».

И в итоге, как пояснил Кагарлицкий, избирателю предлагают партии, которые мало различаются между собой.

«И среди них выбирают ту, которая вызывает наименьшее раздражение. А затем эти люди не знают, что им делать, так как у них нет собственных рецептов, идей и планов», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий назвал крайне двусмысленными итоги выборов в германский бундестаг.

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