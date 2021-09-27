Варшава, 27 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Заместитель министра развития и технологий Польши Ольга Семенюк в эфире Polskie Radio заявила, что в её ведомстве готовятся к вероятному введению новых ограничений в связи с пандемией коронавируса.

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По её словам, ограничения во время четвертой волны пандемии будут носить региональный, а не общегосударственный характер.

«Мы готовы к модели регионализации ограничений, к отключению отдельных ветвей экономики, к локдауну в отдельных городах, поветах и воеводствах. Министерство подготовило протоколы безопасности для различных отраслей на случай введения ограничений. Мы консультируемся с другими министерствами и ждем замечаний по ним, которые будем актуализировать», — заявила Семенюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.