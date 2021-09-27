Москва, 27 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Советский и российский актер, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт заявил 27 сентября, что он уходит с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры.

(сс) Dmitry Rozhkov Александр Ширвиндт

«Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — приводит его слова ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать сложившуюся в театре ситуацию.

Также Александр Ширвиндт уточнил, что им уже написано соответствующее заявление в Департамент культуры Москвы.

«Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и 7 месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу», — добавил актер.

Отметим, Александр Ширвиндт — актер, театральный режиссер, педагог и писатель, а с 2000 года — художественный руководитель Московского театра сатиры. Также является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».