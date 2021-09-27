Брюссель, 27 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Европейский союз намерен организовать встречу представителей Белграда и Приштины в Брюсселе. Как сообщил источник в ЕС, планируется, что она состоится до конца текущей недели. Об этом 27 сентября на очередной пресс-конференции заявил пресс-секретарь Европейского союза (ЕС) Питер Стано.

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Ожидается, что на встрече пойдёт речь о ситуации на севере Косова и Метохии и восстановлению свободы перемещения. Он отметил, что представители Белграда и Приштины должны приехать в Брюссель, чтобы воспользоваться платформой диалога для обсуждения дальнейших шагов решения конфликта.

Встреча будет организована при посредничестве посланника ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной МирославомЛайчаком.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Косово и Метохии обострилась после того, как 20 сентября Приштина отказалась признавать автомобильные номера центральной Сербии на территории Косово. Чтобы поменять номера на косовские, сербы, проживающие в крае, должны сначала принять гражданство сепаратистского образования.

Как заявили в посольстве России в Белграде, власти Сербии в ходе обострения на административной линии с Косово и Метохией ведут себя сдержанно и ответственно.