Токио, 27 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Компания Nissan представила на европейском авторынке новый фургон Townstar. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Nissan Nissan Townstar

Townstar заменит в модельной линейке компании модели NV250 и e-NV200. Модель представлена в грузовой и пассажирской версиях.

По сути новинка является аналогом Renault Kangoo третьего поколения. Townstar отличается от Kangoo оптикой, передним бампером, решеткой радиатора и капотом.

Интерьер Townstar почти вовсе не отличим от салона Kangoo. Единственное отличие — это новая эмблема японской марки на рулевом колесе.

В список оснащения новинки входят: восьмидюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и система запуска мотора с кнопки.

Фургон Townstar оснащается бензиновым турбированным двигателем объёмом 1,3 л мощностью 130 л. с., который агрегатируется с механической или роботизированной трансмиссиями. Кроме того, есть версия с электромотором производительностью 122 л. с., который питается от аккумулятора ёмкостью 44 кВт*ч. На одном заряде такой батареи фургон может проехать 285 км.

Ранее Nissan представил новую версию Frontier Nismo Off Road с палаткой, установленной на крыше модели.

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