Новосибирск, 27 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Новосибирске во время пожара в многоквартирном доме в Заельцовском районе на ул. Дмитрия Донского погибли люди. Об этом сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города.

Жилой дом после пожара

Уточняется, что возгорание произошло в субботу, 25 сентября.

«Погибли два человека. Двое травмированных пенсионеров (отравление продуктами горения, состояние средней тяжести) госпитализированы в больницу. Из многоквартирного дома были эвакуированы десять человек, в том числе двое детей. Предположительная причина пожара — неосторожность при курении», — рассказали в департаменте.

Отметим, что по официальным данным, по итогам восьми месяцев основной причиной пожаров остаётся неосторожное обращение с огнем — 1711 пожаров. С января по сентябрь по этой причине погибли 32 человека.