Москва, , 15:43 — REGNUM Результаты выборов в германский бундестаг оказались крайне двусмысленными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил кандидат политических наук Борис Кагарлицкий.

Флаг Германии

«Стабильного партийного большинства не получается, и германские политологи рассматривают самые разные варианты коалиции, вплоть до очень экзотических, — сказал Кагарлицкий. — Но в любом случае понятно, что социал-демократы будут вынуждены строить коалицию с «зелеными» и с либералами. Либо им предстоит идти по пути большой коалиции с христианскими демократами. То есть, скорее всего, радикальных изменений не будет. Ни одна партия не имеет достаточного большинства для того, чтобы проводить какую-то свою серьезную партийную политику без оглядки на всех остальных».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, с чем может быть связана победа социал-демократов.

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