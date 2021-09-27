Москва, 27 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Организаторы российского национального отбора международного конкурса «Детское Евровидение — 2021» получили более 500 заявок. Из них отобраны свыше 50, сообщили 27 сентября в пресс-службе Академии Игоря Крутого.

(сс) Ante Aikio Микрофон

В организации пояснили, что отобрали более 50 песен, которые соответствуют всем условиям международного конкурса. Так, участвовать могут дети от девяти до 14 лет, которые написали или участвовали в написании музыки или слов к песне, которую исполняют.

Полуфинал российского отбора намечен на 30 сентября, дату финала пока не определили. Артиста, который выступит на «Детском Евровидении» от России, выберут с учётом онлайн-голосования и мнения профессионального жюри.

Финал фестиваля «Детское Евровидение» состоится в Париже 19 декабря. В нём будут участвовать молодые исполнители из 19 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, российская участница победила на «Детском Евровидении» в 2017 году. Это была 14-летняя Полина Богусевич, исполнившая песню «Крылья».

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