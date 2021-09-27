Москва, , 15:42 — REGNUM Для пятёрки лидеров списка «Единой России» созданы специальные комиссии в партии. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин с лидерами списка «Единой России».

Дмитрий Орлов Дарья Антонова, ИА REGNUM

Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири, Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко — по здравоохранению, а Анна Кузнецова — комиссию по защите семьи и детей, а также будет напрямую координировать это направление в Госдуме.

«Заявление президента о том, что «первая пятёрка» «Единой России» продолжит работу в партии в качестве глав профильных комиссий, вполне логично. И компетенции, и опыт участия в предвыборной кампании, и сложившаяся коммуникация с партией Сергей Шойгу, Сергея Лаврова, Елены Шмелевой, Анны Кузнецовой и Дениса Проценко должны быть востребованы. Формат работы этих органов ещё предстоит определить. Вероятно, это произойдёт на предстоящем третьем этапе XX съезда «Единой России». Не исключено, что комиссии будут созданы при Генсовете партии», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

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