Москва, 27 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Рассуждая о результатах выборов в бундестаг Германии, правильнее говорить о поражении христианских демократов, нежели о победе СДПГ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил кандидат политических наук Борис Кагарлицкий.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

«Социал-демократы, конечно, одержали победу, но очень условную, — сказал эксперт. — Причем главная особенность этой победы состоит в том, что они с трудом избежали поражения. Потому что хотя они и стали первой партией страны, но это произошло после того, как они в течение нескольких месяцев проигрывали «зеленым». Но в целом социал-демократы получили довольно мало голосов, и их успех связан с тем, что христианские демократы потеряли еще больше. Иными словами, не столько социал-демократы выиграли, сколько проиграли христианские демократы, а «зеленые» не смогли удержать свое прежнее лидерство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов рассказал, как изменится экономическая политика Германии после формирования там нового состава правительства.