Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В стационарах, перепрофилированных на лечение COVID-19, в Петербурге в настоящее время находятся 4966 пациентов, сообщили 27 сентября в городском оперштабе. За сутки их количество увеличилось на 202 человека.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение КТ в коронавирусном стационаре

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В отделения реанимации помещен 431 пациент (410 было сутками ранее), к аппаратам ИВЛ подключены 199 человек (195 — сутками ранее).

За последние сутки с ковидом в стационары госпитализировали 309 человек, выписали по выздоровлению 116 пациентов. В 13 городских и трех федеральных медучреждениях, брошенных на борьбу с коронавирусом, свободно 23% инфекционных коек, если считать их по нормативу Минздрава. Если же считать по фактическому состоянию, то свободны менее 16% из 5863 коек.

На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями в Петербурге числятся 22 073 человека, это на 20 человек меньше, чем в предыдущие сутки.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 1,36 единицы, что на 36% выше норматива, установленного Роспотребнадзором и составляющего 1 единицу. Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 1527 новых носителей коронавирусной инфекции. Скончались 55 человек из числа ранее заболевших.