Стокгольм, 27 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Более половины из числа главных инфекционистов в регионах Швеции обеспокоены снятием антикоронавирусных ограничений 29 сентября. Об этом свидетельствует опрос, проведенный SVT Nyheter, опубликованный 27 сентября.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Швеции

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29 сентября в Швеции жизнь войдет в свое привычное, доковидное русло. Например, все ограничения на число участников спортивных и любых массовых мероприятий будут сняты. В стране будут также отменены все ограничения для работы кафе и ресторанов.

В опросе, который редакция SVT Nyheter разослала главным инфекционистами и на который ответили 18 из 21, большинство (12 из 18), считают, что отменить ограничения 29 сентября — хорошая идея, однако в то же время ровно столь же многих беспокоят последствия, которые могут иметь намеченные послабления. В частности, это связано с наличием большой доли невакцинированных граждан.