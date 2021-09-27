Нижний Новгород, 27 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Жители Нижегородской области обращаются за финансовыми займами по нескольким причинам. Больше всего опрошенных сказали, что таким образом расплачиваются с ранее взятым кредитом или долгом. При этом каждый десятый занимал деньги для покупки еды и предметов первой необходимости. Об этом рассказали исследователи Института проблем социального управления сегодня 27 сентября. По данным исследования, только 35,7% нижегородцев «не собираются обращаться за финансовыми займами. Еще 19,8% пока не обращались, но уже задумываются об этом».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

«Чаще всего нижегородцы берут микрозаймы, чтобы расплатиться с ранее взятым кредитом или вернуть кому-то долг (13,4%). При этом 9,8% занимает для покупки еды и предметов первой необходимости, еще 8,6% — на мелкие спонтанные, то есть, незапланированные покупки», — говорится в исследовании.

По мнению директора Института проблем социального управления Максима Лубяного «отношение нижегородцев к микрофинансовым организациям изменилось достаточно сильно».

«Если еще год назад шестеро из десяти (59,9%) заявляли, что не планируют воспользоваться их услугами, то в текущем году ярых противников микрозаймов стало гораздо меньше — 23,7%. И, наоборот, в 2019 году регулярно прибегавших к услугам микрозаймов было 3,8%, а в 2021 уже 6,5%. Можно сделать предварительный вывод, что микрофинансирование нашло своего клиента, который в состоянии расплачиваться по повышенным процентным ставкам», — пояснил он.

Социологический опрос «Нижегородцы о микрофинансовых организациях в 2021 году» проведен по инициативе Научно-исследовательского Института проблем социального управления на территории Нижегородской области. Опрошено около 1200 респондентов. Доверительная вероятность 97%, доверительный интервал ± 3,68%. В результатах использованы данные аналогичных опросов, проведенных в 2019 и в 2020 годах.