Волгоград, 27 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Волгоградский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении врачей перинатального центра, обвиняемых в оказании некачественных медицинских услуг, повлекших смерть роженицы. Приговор первой инстанции смягчён, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Перинатальный центр

Беременная пациентка с диагнозом ОРВИ и угрозой преждевременных родов поступила в перинатальный центр №1 Волжского в январе 2017 года. Как установил суд, дежурные врачи осмотрели женщину, рекомендовали ей продолжить терапию, а в случае развития родовой деятельности, выбрать метод родоразрешения в зависимости от акушерской ситуации. Однако заведующая акушерским отделением перинатального центра Наталия Андреева и заместитель главного врача по медицинской части Елена Попова проигнорировали «объём обследования и лечения», и приняли «необоснованное решение» о переводе пациентки обратно в городскую больницу №2.

Когда через три часа с признаками серьёзной акушерской патологии женщину снова привезли в перинатальный центр, осуждённые врачи приняли решение проводить роды естественным путём. У пациентки произошло обильное кровотечение, Андреева и Попова провели операцию кесарева сечения, но ребёнок погиб ещё в утробе. Потеряв четыре литра крови, женщина впала в кому, её перевели в Волгоградскую областную клиническую больницу №1, где она, не приходя в сознание, скончалась.

Волжский городской суд приговорил врачей к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на два года. Решение обжаловали и сторона защиты, и сторона обвинения.

Волгоградский областной суд, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, смягчил назначенное основное наказание до одного года девяти месяцев лишения свободы, дополнительное наказание до 1,5 лет лишения права заниматься врачебной деятельностью. В остальном приговор оставлен без изменения.