Киев, 27 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В Киеве удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать с российской госкорпорацией «Газпром» долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.

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«Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям», — говорится в заявлении.

В МИД Украины также заявили, что данное решение якобы не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгрией от 6 декабря 1991 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Венгрии и российская корпорация «Газпром» 27 сентября заключили долгосрочный контракт о поставках российского газа до конца 2036 года. По условиям контракта «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год двумя маршрутами — через Австрию и Сербию.