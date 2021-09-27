Таллин, 27 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. За июль и август обороты туристических фирм Эстонии выросли в разы — фиксировалось необычайное оживление на популярных летних туристических маршрутах. Об этом сообщило эстонское «Радио 4» со ссылкой на координатора продаж туристической компании Estravel Мадлену Гринчак.

evsola Таллин. Эстония

Так, если в июне нынешнего года на ночлег за границей на пять ночей и более останавливалось менее 15 000 эстонских путешественников, а в июле этот показатель превысил уже 85 000. По августу показатели еще выше, сообщила она, добавив, что буквально неделю назад у фирмы возникла необходимость в дополнительном самолете для чартерного рейса в Турцию.

Помимо Турции, эстоноземельцы чаще всего бронируют рейсы Египет и на острова Тенерифе. «Интересуются также Гран-Канарией и Азией — не верят, что она до сих пор закрыта. Но Малайзия, Бали, Индонезия и Шри-Ланка пока «на замке». Для Европы открыты, например, Мальдивские и Сейшельские острова», — сообщила Гринчак.

Представительница туристической отрасли Эстонии выразила надежду, что закрывать границы государства больше не будут, как и ужесточать въездные требования.

«Нам действительно было тяжело. По показателям продаж по сравнению с 2019 годом мы отстаем на 40%. Но мы работаем, и сейчас счастливы уже потому, что рынок оживляется», — подчеркнула Гринчак.