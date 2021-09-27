Москва, 27 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Многие российские граждан, действительно, устали от жизни в довольно старых мегаполисах, плохо приспособленных для комфортного существования в условиях явной перенаселенности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

alles Сибирь

«Пугает граждан и плохая экология в большинстве крупных промышленных центров. В этой связи многим переезд в некий новый, чистый, просторный и удобный город, пусть он даже и расположен в Сибири, где климат более суров, кажется неплохим вариантом.

Люди надеются, что получат там просторные и комфортабельные квартиры (по крайней мере, им было это обещано), не будут сталкиваться со столь тяжелыми транспортными проблемами, как в городах-гигантах, которые имеют многовековую историю и поэтому в силу архитектурных особенностей плохо приспособлены к современному количеству транспорта. А возможностей для расширения дорожной и парковочной сети практически не имеют.

Безусловно, россияне связывают свои надежды и с наличием в таких городах хорошей медицины, доступного образования, возможности проведения культурного досуга. Так что в целом картина выглядит практически идиллической. Кроме одного вопроса, который пока никем и нигде не уточняется: а чем будут зарабатывать себе на хлеб жители этих городов?

Понятно, что врачи, учителя, работники сферы услуг, транспортники, коммунальщики и иные профессии будут востребованы — были бы люди, готовые потреблять эти услуги. Но экономической базой что должно выступить?

Ведь города традиционно возводятся и возводились в местах наличия ресурсов с целью их извлечения, обработки и использования. Либо как транспортные узлы на пересечении торговых путей.

Либо как форпосты на границах государства (по всем трем пунктам можно привести длинный список и старинных и относительно новых городов, которые быстро заселялись и благополучно существуют и поныне).

Но локации, где сосредоточены сибирские ресурсы, в основном уже заселены и активно используются. Время покажет, как будут внедряться идеи освоения Сибири», — пояснил эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года почти 900 жителей России завили, что готовы к переезду в Магаданскую область ради работы.

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