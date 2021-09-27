Новосибирск, 27 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В учебных заведениях Новосибирской области ухудшилась эпидостановка. По данным на сегодня, 27 сентября, на карантине находится 91 класс — на 10% больше, чем неделю назад. Об этом сообщает минобр региона.

Mos.ru Школа в эпоху коронавируса

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По данным министерства, в новосибирских школах выявлено 48 случаев заражения коронавирусом: у 31 ребёнка и 17 учителей. В детских садах — у 22 детей и девяти воспитателей; в ссузах — у 42 сотрудников и студентов. Всего на больничном находятся 486 работников системы образования.

«Один детский сад и одна школа закрыты полностью, частично приостановили работу 54 дошкольных учреждений и 18 школ», — сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на главу министерства здравоохранения Константина Хальзова.

При этом оежим повышенной готовности по коронавирусу в регионе хотят продлить.