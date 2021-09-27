Мурманск, 27 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В мурманском микрорайоне Дровяное планируют построить котельную под топливо из отходов (RDF). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, это будет сделано в рамках работы по уходу региона от мазутозависимости.

RDF-топливо

По расчетам специалистов, до 40% отходов, поступающих на сортировку в регионе, можно использовать для производства альтернативного топлива.

«Мы сегодня уже попробовали котельные на торфе, а также на щепе, они доказали свою эффективность, а впереди перспектива опробовать, как будет работать и обогревать дома новое топливо — RDF. На сегодня у нас уже есть договоренность с производителями RDF-котлов о том, что мы проведем пробные испытания именно здесь, в Дровяном, поскольку нагрузка котельной вполне подходит для продукции их производства», — министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми перевод котельных на пеллеты потерпел неудачу — часть из них снова работают на угле.